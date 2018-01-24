Пропавшие неделю назад две девушки из Лунинца нашлись в Москве

Разыскивавшиеся родителями и милицией две учащиеся Лунинецкого государственного политехнического профессионально-технического колледжа найдены в Москве.

Как сообщил БелаПАН официальный представитель УВД Брестского облисполкома Илья Помин, 17-летние Анастасия Короткова и Мария Корж были обнаружены вечером 23 января в одном из торговых центров Москвы. Девушек доставили в полицейский участок, в российскую столицу за ними выехали родители.

Двух юных белорусок искали с 16 января — в этот день их родители обратились в милицию. Короткова ушла из дома 14 января около 14.00, Корж — 15 января около 6.00. Мобильные телефоны девушек были выключены.