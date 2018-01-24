Средняя зарплата белоруса на финише 2017 года оказалась меньше обещанной президентом

/ Экономика
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Номинальная начисленная средняя зарплата по стране в декабре 2017 года составила 995,3 рубля, сообщает БелаПАН со ссылкой на данные Белстата. Это на 4,7 рубля меньше рубежа, о котором неоднократно говорил Александр Лукашенко.

24 марта 2017 года, посещая Гродненскую область, он заявил: «Это просто перед людьми стыдно, что они не получают несчастную тысячу. Нет, это хорошая будет зарплата — тысяча. Но нам надо ее получить. Нам надо людям эту зарплату, чтобы она по стране была средняя. Гродно должно 500 обязательно долларов иметь, или тысячу рублей. А Минск чуть-чуть всегда больше. Может, кто-то 490 будет иметь. Но это не вам 490 (чиновникам и руководителям. — БелаПАН). Поэтому, кровь из носа, надо. Что тогда людям говорить?»

11 апреля в ходе общения с коллективом ОАО «Речицадрев» Лукашенко вернулся к теме: «Тысяча рублей — это тот минимум, который мы должны помочь людям заработать. А дальше шевелитесь сами. Конечно, мы будем подталкивать — и руководители, и правительство. Но этот барьер, который у нас когда-то был, надо восстановить».

21 ноября во время заслушивания доклада правительства, Нацбанка и местных органов власти официальный лидер признался, что «по достижению средней зарплаты в 1000 рублей много вопросов и проблем».

 

 

 


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Тэги: средняя зарплата Персона: Александр Лукашенко

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  • Только на бумаге она и достигла, по-видимому, начальство себе супер-премии по итогам года выписало. В реале же и 500 руб - уже счастье, но оно далеко не у всех. А пенсии вообще курам на смех . Стыдно так бессовестно лицемерить
  • кто составляет такую статистику надо с работы выгнать
  • зарплата ели дотянула до 350 руб .тоже интересно .откуда берут такие цифры?Это притом что я считаюсь руководителем да смех сквозь слёзы
  • аххаааааа:))))у меня супруга 200р получает.и пол витебска.а еще столько же без работы сидят
  • 200-300 руб премии - алле-гоп! Январь-феврали расставят точки на "і"
  • 200-300 руб премии - алле-гоп! Январь-феврали расставят точки на "і"
  • Это может только в СТОЛИЦЕ!? В колхозах тоже по 1000, но только по 1000 копеек! Неужели Лукавый думает, что народ верит в этот бред? Да, параноидальная шизофрения-болезнь серьёзная!
  • Какой бред,да в регионах ни работы ни зарплаты. Если 500 получаешь,то ты счастливчик. А так 300-400 в лучшем случае.
  • Ну, средняя зарплата, это как одни жрут капусту, а другие мясо, а в среднем все едят голубцы.