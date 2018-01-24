Ученые: ожирением можно заразиться

Ученые Университета Южной Калифорнии выяснили, что ожирение имеет признаки инфекционного заболевания. У человека, который много общается с людьми, страдающими от лишнего веса, есть вероятность увеличения массы тела, пишет tsn.ua со ссылкой на Science Alert.

Для статистического анализа специалисты использовали данные, полученные в рамках проекта M-TEENS, посвященного изучению влияния питания и окружающей среды на здоровье подростков. Исследователи проанализировали влияние социального окружения на массу тела 1111 детей, которые жили вместе с родителями (всего 1300 взрослых), служащими на военных базах США.

В частности, оказалось, что доля детей с ожирением менялась от округа к округу. Так, в Эль-Пасо (штат Колорадо) был 21 процент подростков с избыточным весом, а в Верноне (штат Луизиана) — 38 процентов.

С учетом возраста, дохода и даже воинского звания было выявлено, что члены семей с большей вероятностью имели избыточный вес, если взрослые служили на базе с более высоким уровнем ожирения среди служащих.

В свою очередь, одним из возможных объяснений может быть доступ к ресторанам быстрого питания, находящимся вблизи от баз. Однако ученые уверены, что главным фактором являются взаимоотношения между людьми, которые влияют на формирование вредных привычек.

Фото: tvoy-ves.ru