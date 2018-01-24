В Республиканской детской больнице медицинской реабилитации появится соляная пещера

В Республиканской детской больнице медицинской реабилитации в Острошицком Городке появится комплекс галотерапии. Его строят на средства, собранные во время благотворительной акции «Вызов 100 000: #velcombegom».

Республиканская детская больница медицинской реабилитации представляет собой единственный в стране центр, где проходят восстановление дети с гемофилией, онкологией и болезнями почек. В течение года в центре принимают около 3100 детей.

Комплекс галотерапии планируется открыть уже в феврале. Он займет площадь в 18 «квадратов» и будет включать в себя климатическую камеру с системой «живого воздуха», центром управления и раздевалкой. Пол и стены покроют лечебной солью, а специальный прибор будет размельчать и распылять ионы натрия и хлора в виде мельчайших дисперсных частиц для лучшего усвоения.

В искусственной соляной пещере будут проводить процедуры для детей с гемофилией, онкологией, болезнями почек и другими проблемами. Комплекс, в частности, должен помочь в профилактике и лечении заболеваний верхних дыхательных путей.

«Дети, которые находятся на длительном лечении, особенно восприимчивы к инфекциям. А любое заражение организма может обострить хроническое заболевание, — объяснила главный врач больницы Галина Родионова. — Доказано, что галотерапия эффективна в профилактике ОРЗ, воспалений и заболеваний верхних дыхательных путей. Тем самым новая процедура поможет в реабилитации детей, которые преодолели и продолжают бороться с тяжелыми болезнями».

В соляной пещере организуют зону релакса с креслами, а процедуры будут сопровождаться музыкальной терапией. За день в ней смогут принимать до 60 юных пациентов.

Комплекс галотерапии строится на средства, собранные во время социальной акции «Вызов 100 000: #velcombegom». Тогда белорусы во всем мире пробежали за 10 дней более 100 тысяч км, которые velcom перевел в 100 тысяч рублей и передал Республиканской детской больнице медицинской реабилитации. При этом часть денег уже ушла на приобретение нового медицинского оборудования.

Телеком-оператор также передал Республиканской детской больнице медицинской реабилитации 50 планшетов с бесплатной связью на 5 лет.

«Многие наши пациенты нуждаются в психологической реабилитации. Из-за долгого пребывания в больницах они не имеют возможности полноценно общаться со сверстниками, часто становятся замкнутыми, их самооценка снижается. Так что планшеты поднимают им настроение, — отметила главврач больницы. — Кроме того, они стали хорошим подспорьем для психологов. Теперь ребенок может самостоятельно загрузить те или иные тесты, просмотреть свои результаты и перейти к играм на развитие навыков восприятия».