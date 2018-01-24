В Таганроге две пенсионерки задушили третью подушкой и обчистили ее жилище

Суд российского города Таганрог готовится рассматривать уголовное дело о жестоком убийстве 78-летней женщины, сообщают РИА Новости.

В совершении преступления подозреваются две пенсионерки — местные жительницы 71 и 64 лет. Они нанесли погибшей множество ударов чайником, после чего задушили и похитили все ее деньги.

«Во время следствия установлено, что обвиняемые, владея информацией о том, что погибшая проживает одна, и считая, что у нее есть средства, под видом оказания помощи по хозяйству, проникли в домовладение потерпевшей, где нанесли ей множественные удары чайником. А затем, используя подушку, удушили ее», — говорится в сообщении.

После убийства женщины украли из дома убитой деньги и ценные вещи и скрылись.

В полиции говорят, что доказательств собрано достаточно, поэтому дело уже передано в суд.