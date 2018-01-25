Посла РФ Сурикова обвинили в доведении до суда дела белорусских авторов Регнума

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Российское информагентство Регнум поздно вечером 24 января выступило с «нотой протеста» послу РФ в Минске Александру Сурикову, в котором обвинило его в доведении до суда дела белорусских авторов российских сайтов.

Сурикова обвинили в сдаче автором Регнума

«Чуть более года тому назад Вы публично фактически обвинили граждан Белоруссии, арестованных по инспирированному уголовному делу, авторов ИА REGNUM Ю. Павловца, Д. Алимкина и С. Шиптенко в радикализме. Заявив с одной стороны, что «в этом деле надо очень хорошо разобраться», Вы тут же прямо обвинили их в радикализме, сославшись на то, что они в своих публикациях якобы использовали по отношению к белорусскому народу слово «недонарод»… Вы также выразили сомнение, что арестованные журналисты являются истинными патриотами страны, в которой живут. «Потому что такие формулировки, как «недонарод», не украшают никакого гражданина, в том числе и журналиста страны». То есть Вы заявили, что Ю. Павловец, Д. Алимкин и С. Шиптенко якобы использовали терминологию Третьего рейха — «недонарод». Этим своим публичным выступлением Вы, как показало время, фактически одобрили и дали отмашку той, мягко говоря, истерии, за которой уже закрепились такие термины, как «дело белорусских декабристов», «дело REGNUMa», — говорится в «ноте» (цитата приведена БелаПАН без редакторских правок).

«Благодаря и Вашим действиям «дело публицистов», по которому они находятся под стражей уже тринадцать месяцев, состоялось от начала и до конца», — считают в Регнуме.

Агентство заявляет «категорический протест» против действий, «выраженных в публичном высказывании в конце 2016 года заведомо ложных сведений о том, что Ю. Павловец, Д. Алимкин и С. Шиптенко якобы использовали в своих публикациях слово «недонарод». «А также в том, что Вы ввели в заблуждение ведомство, в котором состоите на службе, — МИД РФ, выставив его в негативном свете, вплоть до привлечения к суду, — добавляют авторы ноты.

Они напоминают послу, что ему «все-таки 77 лет», и спрашивают, не пора ли ему «на покой и на покаяние».

24 января в Минском городском суде завершились трехдневные прения на процессе по делу белорусских авторов российских информационных ресурсов и выступления обвиняемых с последним словом. Приговор будет оглашен 2 февраля.

На пресс-конференции в Минске 20 декабря 2016 года посол Суриков заявил: «Тут есть дисгармония в вопросах свободы слова, но есть и вопрос радикализма, разрушения межгосударственной и братской дружбы. Задержанных авторов Регнума дипломат охарактеризовал как «очень радикальных журналистов», которые «вбивают клинья» между народами Беларуси и России.

«Да, это белорусские граждане, это процессуально дело белорусское, — сказал Суриков. — Но очень сильно сомневаемся, что эти люди — истинные патриоты страны, в которой живут и являются ее гражданами. Потому что такие формулировки, как «недогосударство», «недонарод», не украшают никакого гражданина, в том числе и журналиста страны».

При этом российский посол отметил, что в деле надо «очень хорошо разобраться». «Есть очень много вопросов. И те органы, которые этим занимаются, должны посмотреть и, не вторгаясь в вопросы свободы слова, принять соответствующие решения», — сказал Суриков.


Сюжет: Дело авторов Регнума

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Тэги: дело авторов Регнума Персона: Александр Суриков Юрий Павловец Дмитрий Алимкин Сергей Шиптенко

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  • В СССР расстреливали массово людей ради идеи, так почему нельзя сжигать некоторых ради идеи?
  • И вообще, если бы одесситы не спалили русских фашистов, то было бы в Одессе то же, что и на Донбассе. Разве мир в Одессе не стоит жизней десятка предателей и фашистов?
  • И вообще, если бы одесситы не спалили русских фашистов, то было бы в Одессе то же, что и на Донбассе. Разве мир в Одессе не стоит жизней десятка предателей и фашистов?