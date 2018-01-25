Посла РФ Сурикова обвинили в доведении до суда дела белорусских авторов Регнума

Российское информагентство Регнум поздно вечером 24 января выступило с «нотой протеста» послу РФ в Минске Александру Сурикову, в котором обвинило его в доведении до суда дела белорусских авторов российских сайтов.

«Чуть более года тому назад Вы публично фактически обвинили граждан Белоруссии, арестованных по инспирированному уголовному делу, авторов ИА REGNUM Ю. Павловца, Д. Алимкина и С. Шиптенко в радикализме. Заявив с одной стороны, что «в этом деле надо очень хорошо разобраться», Вы тут же прямо обвинили их в радикализме, сославшись на то, что они в своих публикациях якобы использовали по отношению к белорусскому народу слово «недонарод»… Вы также выразили сомнение, что арестованные журналисты являются истинными патриотами страны, в которой живут. «Потому что такие формулировки, как «недонарод», не украшают никакого гражданина, в том числе и журналиста страны». То есть Вы заявили, что Ю. Павловец, Д. Алимкин и С. Шиптенко якобы использовали терминологию Третьего рейха — «недонарод». Этим своим публичным выступлением Вы, как показало время, фактически одобрили и дали отмашку той, мягко говоря, истерии, за которой уже закрепились такие термины, как «дело белорусских декабристов», «дело REGNUMa», — говорится в «ноте» (цитата приведена БелаПАН без редакторских правок).

«Благодаря и Вашим действиям «дело публицистов», по которому они находятся под стражей уже тринадцать месяцев, состоялось от начала и до конца», — считают в Регнуме.

Агентство заявляет «категорический протест» против действий, «выраженных в публичном высказывании в конце 2016 года заведомо ложных сведений о том, что Ю. Павловец, Д. Алимкин и С. Шиптенко якобы использовали в своих публикациях слово «недонарод». «А также в том, что Вы ввели в заблуждение ведомство, в котором состоите на службе, — МИД РФ, выставив его в негативном свете, вплоть до привлечения к суду, — добавляют авторы ноты.

Они напоминают послу, что ему «все-таки 77 лет», и спрашивают, не пора ли ему «на покой и на покаяние».

24 января в Минском городском суде завершились трехдневные прения на процессе по делу белорусских авторов российских информационных ресурсов и выступления обвиняемых с последним словом. Приговор будет оглашен 2 февраля.

На пресс-конференции в Минске 20 декабря 2016 года посол Суриков заявил: «Тут есть дисгармония в вопросах свободы слова, но есть и вопрос радикализма, разрушения межгосударственной и братской дружбы. Задержанных авторов Регнума дипломат охарактеризовал как «очень радикальных журналистов», которые «вбивают клинья» между народами Беларуси и России.

«Да, это белорусские граждане, это процессуально дело белорусское, — сказал Суриков. — Но очень сильно сомневаемся, что эти люди — истинные патриоты страны, в которой живут и являются ее гражданами. Потому что такие формулировки, как «недогосударство», «недонарод», не украшают никакого гражданина, в том числе и журналиста страны».

При этом российский посол отметил, что в деле надо «очень хорошо разобраться». «Есть очень много вопросов. И те органы, которые этим занимаются, должны посмотреть и, не вторгаясь в вопросы свободы слова, принять соответствующие решения», — сказал Суриков.