Представлявшийся сотрудником польских спецслужб белорус задержан в Катовице

По решению польской прокуратуры в Катовице задержана ОПГ в составе восьми человек, которая путем мошенничества заработала более 1 млн злотых. В состав группы входил и гражданин Беларуси.

Как отмечается, члены ОПГ, представляясь сотрудниками польских спецслужб — Агентства внутренней безопасности, Центрального антикоррупционного бюро или Службы военной контрразведки, предлагали руководителям различных компаний «содействие» за решение вопросов о непривлечении их к ответственности, пишет Sputnik со ссылкой на Gazeta Polska Codziennie.

Сообщается, что только по одному эпизоду, который инкриминируется группе, белорус с напарником получили от руководителя одной из польских фармацевтических компаний 300 тысяч злотых за завершение прокурорской проверки.

Местная полиция считает, что ОПГ работала с июля 2015 по декабрь 2017-го и за это время незаконным путем сумела получить от доверчивых бизнесменов более 1,2 млн злотых.