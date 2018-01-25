Дело о хищении денег «Беларуськалия» направлено в суд

Дело о хищении денежных средств ОАО «Беларуськалий» в ближайшее время рассмотрит суд — следователи Минской области окончили расследование в отношении группы лиц.





Как сообщила БелаПАН официальный представитель УСК Татьяна Белоног, обвиняемые — бывший заместитель главного инженера одного из рудоуправлений «Беларуськалия», а также директор и инженер коммерческого строительного предприятия.

Установлено, что бывший заместитель главного инженера рудоуправления вступил в преступный сговор с должностными лицами строительной организации, которая стала победителем в процедуре проведения переговоров по выбору подрядчика для осуществления строительных работ на объектах рудоуправления.

Имея умысел на хищение денежных средств, принадлежащих компании, обвиняемые умышленно подписывали учетные документы, акты о приемке выполненных работ, в которых значительно завышали объемы.

В результате противоправных действий на расчетный счет подрядчика были необоснованно перечислены более 95 тыс. рублей.

Принятыми следствием мерами обеспечено возмещение причиненного предприятию ущерба в полном объеме. Кроме того, наложен арест на имущество обвиняемых.

Противоправные действия фигурантов квалифицированы следствием как хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 210 УК).

В отношении директора подрядной организации применена мера пресечения в виде заключения под стражу, остальных — подписка о невыезде.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили проверочные мероприятия, проведенные сотрудниками ОБЭП Солигорского РОВД и службой безопасности ОАО «Беларуськалий».

Уголовное дело изучено прокурором и направлено в суд.