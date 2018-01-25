Андреа Викторин: ЕС не откажется от ценностного подхода в диалоге с Беларусью

Евросоюз не откажется от ценностного подхода в диалоге с Беларусью, заявила глава представительства Европейского союза в Беларуси Андреа Викторин 25 января в Минске на заседании круглого стола с участием представителей белорусских оппозиционных партий и делегации Европейской народной партии.

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«Мы часто слышим критику, что ЕС изменил свои подходы к Беларуси, что оставил ориентацию на ценности, сфокусировавшись на сохранение ситуации стабильности. Но это не является правдой. Мы поддерживаем идею суверенной и независимой Беларуси, но в связи с уважением прав человека и развитием правового государства. Эти два момента нельзя разделить», — сказала Викторин.

Успех в отношениях Беларуси и ЕС возможен, отметила она, только при диалоге двух сторон. При этом Евросоюз не станет отказываться от обсуждения темы смертной казни, хотя и часто слышатся призывы оставить эту тему, пишет БелаПАН.

Викторин заявила, что в прошлом году «чувствовала определенный оптимизм», когда ЦИК подготовил рекомендации по совершенствованию избирательного законодательства.

«Мы разочарованы, что они так и не были приняты, — сказала она. — Считаю, что в парламенте должна быть представлена альтернативная мысль».

Также Викторин отметила, что в последнее время произошел прогресс в отношениях Беларуси и ЕС.

«Евросоюз концентрируется на долгосрочном сотрудничестве для проведения в Беларуси реформ с прямым и позитивным влиянием на жизнь граждан страны. Мы поддерживаем реформы и хотим, чтобы власти Беларуси вели себя последовательно», — заявила представитель ЕС.