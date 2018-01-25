Подана заявка на проведение акции по случаю 100-летия БНР

В Минский городской исполнительный комитет 25 января подана заявка на проведение 25 марта акции по случаю 100-летия провозглашения Белорусской Народной Республики.

Как сообщил БелаПАН сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец, заявку подписали представители 13 партий и организаций, которые входят в оргкомитет по проведению акции (Партия БНФ, оргкомитет БХД, Объединенная гражданская партия, движение «За Свободу», движение солидарности «Разам», Белорусская социал-демократическая Грамада, Белорусская социал-демократическая партия (Грамада), оргкомитет по созданию Белорусской социал-демократической партии (Народная Грамада), оргкомитет партии «Беларускі рух», инициатива «Дзея», профсоюз РЭП, движение «За независимость и государственность», кампания «Европейская Беларусь»).

Активисты оппозиции просят Мингорисполком разрешить не только традиционную демонстрацию и митинг, но и концерт в центре города.