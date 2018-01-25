Министерство информации пояснило, за что забанили «Хартию-97»

Министерство информации Беларуси пояснило, за что конкретно информационный сайт «Хартия-97» был внесен в список ограниченного доступа, то есть запрещен к распространению через сети белорусских провайдеров.

Доступ к charter97.org ограничен в связи с размещением на ресурсе информации, распространение которой запрещено ст. 38 закона «О средствах массовой информации».

В частности, как отмечается в сообщении Мининформа, на информационном ресурсе публиковались материалы, содержащие информацию, распространение которой способно нанести вред национальным интересам Республики Беларусь.

Также на ресурсе размещались статьи с указанием даты и места проведения массового мероприятия, разрешение на проведение которого на момент размещения публикации получено не было, что является нарушением ст. 8 закона «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь».

Также одним из оснований для принятия решения об ограничении доступа стало распространение посредством сайта charter97.org информационной продукции ресурса, который решением суда признан экстремистским материалом и внесен в республиканский список экстремистских материалов.