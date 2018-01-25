В Витебске пьяная компания до смерти забила собутыльницу

В одной из квартир в Витебске обнаружено со следами побоев тело 43-летней женщины.

Как сообщает УВД Витебского облисполкома, по предварительному заключению экспертов, скончалась жертва сутками ранее.

Сотрудники милиции выяснили, что во время совместного застолья 22 января вспыхнула ссора, и женщину руками и ногами избили до смерти ее знакомые, местные жители.

Подозреваемые в убийстве задержаны, возбуждено уголовное дело.