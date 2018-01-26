Сегодня в Беларуси ожидается мокрый снег и дождь

В пятницу, 26 января, в Беларуси будет облачно с прояснениями, преимущественно по северу страны выпадут небольшие осадки (мокрый снег, дождь), сообщили в Гидрометцентре республики.

Ожидается слабый гололед, на отдельных участках дорог — гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный. Максимальная температура воздуха -4..+2°C.

В столице утром выпадут небольшие осадки (мокрый снег, дождь), их вероятность, по данным синоптиков, составляет 70-80%.

Днем без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха утром -2..-3°C, днем -1..-3°C, вечером -2..-4°C.