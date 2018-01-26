Беларуси фартит: десятый месяц подряд сохраняются благоприятные ценовые условия внешней торговли

Для Беларуси десятый месяц подряд после длительного неблагоприятного периода складываются благоприятные ценовые условия внешней торговли: индекс покупательной способности экспорта в январе—ноябре 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличился на 12,9%, сообщил Национальный статистический комитет.

Неблагоприятная тенденция наблюдалась в 2016 году и по итогам января 2017 года. Покупательная способность экспорта в январе—ноябре 2016 года сократилась на 5,9%; в январе 2017-го — на 4,3%, пишет БелаПАН.

Затем тенденция изменилась: в январе—феврале был отмечен рост на 1,7%; в январе—марте — на 8,5%; январе—апреле — на 7,8%; январе—мае — на 11,4%; январе—июне — на 11,2%; январе—июле и январе—августе — на 11,6% соответственно, январе—сентябре — на 11,2%, январе—октябре — на 12,8%. Таким образом, за ноябрь этот показатель вырос на 0,1 процентного пункта.

Как отметил Белстат, увеличение стоимостного объема экспорта и импорта обусловлено ростом средних цен и физических объемов поставок. По сравнению с январем—ноябрем 2016 года средние цены экспорта возросли на 14,8%, импорта — на 9,3%. При этом товарная масса экспорта увеличилась на 7,5%, импорта — на 13%.

Зафиксировано увеличение физических объемов экспорта инвестиционных товаров на 23% при увеличении цен на 9,2%. Экспорт промежуточных товаров вырос на 6,9%, энергетических — снизился на 3,8%. Экспорт прочих промежуточных товаров увеличился на 13,1%.

Повышение средних цен экспорта наблюдалось в группе промежуточных товаров на 16,3%, в том числе энергетических — на 32,6%. Экспортные цены на потребительские товары выросли на 19% при росте экспорта на 3,8%. Увеличение цен зафиксировано в том числе на продовольственные товары на 19% при росте экспорта на 0,5%. На непродовольственные товары цены повысились на 3,1%, экспорт вырос на 9,7%.

Как отметил Белстат, в январе—ноябре 2017 года степень товарной концентрации экспорта характеризовалась как низкая. Показатель товарной концентрации экспорта составил 856, в январе—ноябре 2016 года — 782. Рост показателя связан с увеличением доли в общем объеме экспорта Беларуси минерального топлива, нефти и продуктов их перегонки.