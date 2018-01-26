Минчанин на кухне разлил литр брома — он получил ожог и был госпитализирован

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Вечером в четверг, 25 января, в одной из столичных квартир в доме по проезду Голодеда, 15 произошло происшествие.

Минчанин на кухне разлил литр брома — он получил ожог и был госпитализирован

Минчанин на кухне разлил литр брома — он получил ожог и был госпитализирован

Как сообщили в Минском горуправлении МЧС, 26-летний парень, находясь в гостях у своей подруги, на кухне разлил жидкий бром.

Мужчина попытался сам собрать бром, но получил ингаляционный ожог парами брома, после чего был доставлен в больницу.

Спасатели на месте происшествия провели химанализ по определению вещества, после чего собрали его для дальнейшей утилизации.


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Тэги: МЧС Город: Минск

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