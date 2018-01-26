Беларусь обратилась в МОК за разрешением включить Бьорндалена в официальную делегацию

8-кратный олимпийский чемпион Оле-Эйнар Бьорндален может войти в тренерский штаб олимпийской сборной Беларуси по биатлону.

Генеральный секретарь Белорусской федерации биатлона Анатолий Стромский сообщил, что БФБ обратилась в Международный олимпийский комитет за разрешением включить прославленного норвежца и мужа трехкратной олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой в состав официальной делегации сборной Беларуси по биатлону.

Если МОК даст добро, для Дарьи, впрочем, как и для всей команды, это будет иметь не только положительный эмоциональный эффект. Есть большая надежда, что опыт Бьорндалена поможет белорусским спортсменам более основательно подготовиться к главным зимним стартам четырехлетия.

Ранее сообщалось, что король биатлона не попал в заявку олимпийской сборной Норвегии.

Напомним, белорусский биатлон в Пхёнчхане будут представлять десять человек.