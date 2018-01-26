Ермошина: вопросы полномочий главы государства и парламента могут быть решены только на референдуме

Вопросы полномочий главы государства и парламента могут быть решены только через проведение республиканского референдума, заявила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина во время видеотрансляции на сайте газеты «Советская Белоруссия».

По ее словам, вопросы, связанные с проведением выборов и изменений в избирательное законодательство, «достаточно сложны». Ермошина отметила, что нужно изучить «цену вопроса, прежде чем все начинать делать». «Нужно все всегда определить, что мы в итоге получим, что это даст, улучшит или ухудшит ситуацию», — сказала она.

Изменения в избирательное законодательство, сказала глава ЦИК, могут быть внесены либо не внесены до следующих парламентских или президентских выборов (крайний срок их проведения: конец лета — начало осени 2020 года). «Это дело должно решить политическое руководство страны», — подчеркнула Ермошина.

«Дело в том, — пояснила она, — что в заключительных положениях Конституции указано, что большая часть ее разделов может быть изменена путем референдума, кроме некоторых разделов, которые могут меняться парламентским путем. Если они будут изменены парламентским путем, например будет исключен институт отзыва депутатов, тогда можно сказать, что мы можем провести следующие выборы по пропорциональной или смешанной выборной системе».

«Если же мы хотим замахнуться на какие-то глобальные вопросы, например вопросы полномочий главы государства, парламента, то это только через референдум», — добавила глава ЦИК.

В случае перехода на партийную систему выборов в парламент, по мнению Ермошиной, при пороге голосования за одну из партий в парламент кроме наиболее активных сегодня Коммунистической партии и Либерально-демократической партии больше никто не попадет.

В Беларуси, если «целиком переходить» на пропорционально систему выборов в парламент, возможен порог в 5% избирателей, проголосовавших за одну партию, считает она. «Если же система станет пропорционально-мажоритарной, то можно рассматривать порог в 3% избирателей, чтобы какая-то часть партий могла пройти в парламент», — сказала глава ЦИК.

Очередные парламентские выборы должны пройти в Беларуси не позднее 10 сентября 2020 года, президентские — не позднее 30 августа 2020 года. В связи с этим власти рассматривают вариант проведения одной из избирательных кампаний осенью 2019 года.

Ермошина считает принципиальным развести кампании, так как их совмещение может «действительно дестабилизировать» обстановку в стране. Такая ситуация, отметила она, «раскачивает политическую жизнь, обостряет все противоречия, которые существуют в обществе, — и политические, и экономические». Поэтому к совмещению выборов «надо всегда относиться очень осторожно», добавила глава ЦИК.