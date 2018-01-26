МИД Литвы о блокировке «Хартии-97»: свобода слова укрепляет, а не ослабляет государство

Заблокированное белорусскими властями оппозиционное интернет-издание charter97.org — это не первый сайт, доступ к которому был ограничен, прокомментировали ситуацию в МИД Литвы: «Это не удивляет, однако расстраивает».

«Свобода слова является одной из основных демократических свобод; она укрепляет, а не ослабляет государство и общество», — ответила на запрос DELFI пресс-секретарь главы МИД Раса Якилайтене.

Напомним, что оппозиционный сайт charter97.org 24 января был заблокирован внутри страны.

Глава Союза журналистов Литвы Дайнюс Радзявичюс утверждает, что сложившаяся ситуация связана не только с charter97.org, в ноябре прошлого года был заблокирован другой популярный, основанный погибшим в Киеве в результате взрыва его автомобиля Павлом Шереметом, сайт «Белорусский партизан».

«Тенденции очень просты. Я иногда грустно шучу, что, чем больше теплеют экономические и политические отношения с ЕС и странами Европы, тем больше «замораживаются» права человека в Беларуси. Это уже не первый раз, а поскольку решение о блокировке сайта принято на уровне министерства, а не на уровне суда, что мне всегда не нравится, когда речь идет о странах, где говорят о демократических и правовых нормах, то это очевидно цензура», — считает Радзявичюс.

Другой момент, на который он обратил внимание, отсутствие конкретных объяснений причин блокировки, а «общие пояснения о нарушении нормы закона, который сам по себе вызывает вопросы, искусственные». «Когда блокируется именно содержание, что конкретно плохо сделано, очевидно, таким образом ограничивается свобода слова внутри страны», — уверен собеседник.

Говоря о действиях властей Беларуси, которые, с одной стороны, выказывают свое желание о налаживании отношений с ЕС, в то же время сами себе перекрывают пути к их достижению, Радзявичюс отметил, что «в этом нет никакого противоречия»:

«Это не противоречие, это игра, которая очень просто называется: хочу политической дружбы и экономической выгоды, но не хочу менять по-настоящему важных моментов внутри страны. В эту игру Беларусь играет давно. Здесь опять же, по мере потепления политических отношений с Западом, внутри страны ее жителям становится хуже. Это не парадокс, а закономерность. К сожалению, если инициатива исходит от самого Запада, ЕС и белорусские власти протягивают одну руку, а другой притесняют людей, которые надеются на реальное потепление в сфере прав человека и перемены в стране. Нынешние шаги напоминают о том, что на это рассчитывать пока не стоит».

При этом он утверждает, что, «какие бы ни были отношения, любой контакт, даже и со страной, где есть проблемы со свободой слова и демократией в принципе, наверное, единственный способ, если не сейчас, то в будущем, смягчить ситуацию».

«Я не верю в перемены в Беларуси в плане прав человека в данный момент, но существование одного политика или системы — не вечно, обычно это короткий отрезок времени в жизни человечества. И когда в Беларуси наступят перемены, это лишь вопрос времени, — заключил он.

По его словам, с charter.97.org солидаризуются не только в Беларуси, но и на уровне мировых СМИ и международных организаций. «Я знаю, что международные организации точно обратят внимание на ситуацию. То, что в Беларуси нарушается свобода слова, ни у кого не вызовет сомнения».