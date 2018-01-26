Видеофакт. Краснодарских школьников заставляют на уроках разучивать песню «Дядя Вова, мы с тобой»

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В одной из школ Краснодара детей заставляют разучивать песню «Дядя Вова, мы с тобой».

Как передает портал rosbalt.ru со ссылкой на «Голос Кубани», на видеозаписи ученики средней общеобразовательной школы № 11 Краснодара исполняют песню «Дядя Вова, мы с тобой». В описании к видео отмечается, что разучивать и петь песню о готовности вступить в «последний бой» по приказу «дяди Вовы» краснодарских школьников периодически заставляют как во время, так и после уроков.

На видео видно, что детям занятие кажется откровенно скучным.

Напомним, что ставший резонансным клип на песню «Дядя Вова, мы с тобой» с участием хора юных кадетов в ноябре прошлого года опубликовала депутат Госдумы Анна Кувычко. Дети поют о том, что готовы идти за Путина в «последний бой» и высказывают территориальные претензии на американский штат Аляска. Зрителям на YouTube клип не понравился: хотя комментарии к видео отключены, но дизлайков у него в разы больше, чем лайков.

Фото:стоп-кадр видео


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Тэги: школьники уроки пения песня про дядю Вову Город: Краснодар

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