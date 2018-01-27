В США хотят запретить секс с животными

В ходе парламентских слушаний, которые прошли в американском штате Висконсин, адвокаты сделали обстоятельные доклады по поводу законопроекта № 666. Данный документ призван запретить зоофилию.

Как сообщает WBAY, разработчики и выступающие за принятие такого закона, были шокированы историей, которая недавно всплыла наружу в их штате. Стало известно, что 54-летний американец на протяжении 35 лет массово насиловал лошадей и смог избежать тюрьмы. Суды признавали факты зоофилии, но считали их незначительными проступками.

На сегодняшний день, человека нельзя привлечь к ответственности, если сексуальный контакт с животным прошел без видимых травм.

В разработанном законопроекте предполагается наказывать зоофилов штрафом уже за факт сексуального контакта с животным.