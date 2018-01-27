Видеофакт. Доставщик полакомился пиццей клиентов

/ Мир
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Инцидент, попавший на видео, произошел в канадском Ванкувере — доставщик пиццы на пути к клиенту немного «обглодал» национальное итальянское блюдо.

На опубликованных кадрах видно, что как только двери лифта закрываются, курьер достает из сумки коробку с заказом и начинает есть начинку.

Видео из лифта опубликовал работник службы охраны, который также сразу же предупредил жильца, к которому направлялся курьер.

Сообщается, что «голодный» работник был в тот же день уволен рестораном.


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Тэги: Канада пицца курьер Город: Ванкувер

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