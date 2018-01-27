Правозащитник обратился в Генпрокуратуру по поводу запугивания людей, выступающих против строительства завода под Брестом

Правозащитник Роман Кисляк обратился в Генеральную прокуратуру по поводу запугивания людей, выступающих против строительства аккумуляторного завода под Брестом.



Как сообщил БелаПАН брестский правозащитник, соответствующий документ он направил 27 января на имя генерального прокурора.

По словам правозащитника, 25 января в социальных сетях и интернет-форумах начала распространяться информация о приезде 27 января в одну из деревень Брестского района журналистов, которые намерены сделать репортаж (снимать видео, брать интервью) о том, что местные жители выступают против строительства этого завода.

26 января на официальном сайте Брестского райисполкома была размещена информация прокуратуры Брестского района. В ней прокуратура «в связи с имеющимися фактами распространения листовок, сообщений на интернет-форумах, в социальных сетях с призывами к участию 27 января 2018 года в собраниях, связанных с обсуждениями вопросов экологической обстановки в регионе» предупредила граждан об административной ответственности по статье 23.34 КоАП за призывы к участию в несанкционированных собраниях.

«Прокуратура Брестского района ошибочно восприняла встречу жителей с журналистами как массовое мероприятие. В соответствии с законодательством Беларуси на такую встречу не требуется получения какого либо разрешения или уведомления. Фактически Брестский райисполком и прокуратура района запугивают граждан, которые хотят встретиться с представителями СМИ», — дополнил Кисляк.



Он просит Генпрокуратуру провести проверку по поводу сделанного прокуратурой Брестского района заявления и проинформировать прокурора района о наличии в законодательстве и правоприменительной практике в Беларуси помимо массовых мероприятий других форм выражения гражданами своих взглядов, не требующих получения каких либо разрешений от властей. В частности, к ним относятся дача интервью журналистам, сбор подписей под коллективными обращениями в органы власти.



«Люди возмущены не только возведением аккумуляторного завода, который, как они считают, угрожает их здоровью, но и тем, что Брестский райисполком не провел надлежащим образом общественные обсуждения по этому предприятию, — заявил правозащитник. — А прокуратура Брестского района вместо того чтобы проконтролировать действия местных властей с точки зрения соблюдения закона и прав граждан, занялась запугиванием людей санкциями».

Возведение аккумуляторного завода началось на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест». Строит предприятие ООО «АйПауэр» — резидент СЭЗ. Подрядчик строительства — китайское ООО «Аньхойская внешнеэкономическая строительная корпорация». На заводе будет налажен полный цикл производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей.

Ситуацией обеспокоены жители Брестского района и областного центра. Они активно подписываются за приостановление строительства. Обращение с призывом приостановить строительство завода, провести независимую экологическую экспертизу и повторные общественные обсуждения будет направлено в Администрацию президента, Палату представителей, Брестский облисполком и областной совет депутатов.

Как сообщил БелаПАН один из инициаторов сбора подписей березовский активист Объединенной гражданской партии и блогер youtube-проекта «Народный репортер» Александр Кабанов, на 22 января было собрано около 20 тыс. подписей. Сбор подписей, начатый 6 января, продолжается.