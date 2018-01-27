Короткевич: призываем идти на выборы и голосовать за любых альтернативных кандидатов

Кампания «Говори правду» призывает граждан Беларуси не игнорировать назначенные на 18 февраля выборы в местные советы депутатов, а приходить и голосовать за любых альтернативных власти кандидатов.

Как заявила экс-кандидат в президенты, а ныне кандидат в депутаты Мингорсовета Татьяна Короткевич, «есть большие вопросы к тому, в каком состоянии сегодня находится общество».

«Оно сегодня не доверяет власти, и людям сложно решиться пойти на эти выборы. Мы считаем — обязательно нужно свой голос показать, пойти и поддержать альтернативного кандидата, представляющего белорусские демсилы, а если его нет, то проголосовать против всех», — сказала политик.

Короткевич уточнила, пишет БелаПАН, что кандидаты в депутаты от «Говори правду» идут на выборы, как правило, с шестью пунктами программы.

«У нас есть единые пункты: это выборность мэров городов, справедливый и прозрачный бюджет, а также поддержка инициатив на местах. И у каждого кандидата есть свои три пункта, которые он отстаивает в своем округе», — подчеркнула она.

Политик зарегистрирована кандидатом по Заславскому избирательному округу в Центральном районе Минска. Во время предвыборной кампании она намерена бороться с уплотнением жилых территорий.

«Я бы хотела добиться того, чтобы власть больше прислушивалась к мнению горожан, повысить значимость их голоса, усилить статус общественных обсуждений градостроительных проектов. Это также вопросы, связанные с уменьшением количества административных процедур, необходимых для того, чтобы сделать дворы в центре города уютными. Ну и конечно, условия для жизни и отдыха, занятий спортом — стимулировать это», — заключила сопредседатель «Говори правду».