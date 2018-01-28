Белорусская антарктическая станция пополнилась тремя новыми объектами

Накануне Дня белорусской науки, который отмечается 28 января, введены в эксплуатацию три новых объекта Белорусской антарктической станции.

Как передает БелаПАН, об этом сообщил начальник 10-й белорусской антарктической экспедиции Алексей Гайдашов в своем поздравлении, направленном в адрес Национальной академии наук по случаю профессионального праздника.

Гайдашов отмечает, что в декабре—январе сотрудники экспедиции «в сложнейших климатических и природных условиях провели монтажные и пусконаладочные работы по дальнейшему развитию белорусской полярной инфраструктуры».

«Успешно реализуются значимые научные программы и проекты, чем обеспечивается хороший задел для укрепления материальной и научной базы белорусских исследований в Антарктике, — цитирует послание пресс-служба НАНБ. — 25 января, накануне Дня белорусской науки, введены в эксплуатацию три новых объекта национальной исследовательской станции, а очередным сотрудникам белорусской антарктической экспедиции переданы символические ключи от современных научных лабораторий, служебных и жилых помещений».

Начальник экспедиции убежден, что создание Белорусской антарктической станции (БАС), «без преувеличения, можно считать значимым и успешным национальным проектом, не уступающим по новизне научно-технических решений и условиям реализации проектам по созданию орбитальных научных станций». «При ее проектировании и строительстве нашли практическое воплощение передовые отечественные научные идеи и смелые инженерные решения, и создается она — руками белорусов», — подчеркивает Гайдашов.

Он сообщил, что в честь профессионального праздника на флагштоках белорусской исследовательской станции в Антарктиде поднят государственный флаг Беларуси и флаг Национальной академии наук.

Десятая белорусская антарктическая экспедиция в составе семи человек стартовала 8 ноября 2017 года для продолжения работ по строительству БАС и проведения научных исследований в рамках госпрограммы освоения Антарктиды. Перед членами экспедиции поставлены задачи: провести мониторинг окружающей среды в месте базирования станции; исследовать состояние озоносферы, ультрафиолетовой радиации, климата и других природных параметров Антарктиды, а также наземные и морские биологические ресурсы континента для оценки перспектив их дальнейшего использования. Экспедиции также предстоит провести испытание разработанных специально для Антарктики приборов по исследованию снежного и ледяного покровов, водной среды, атмосферы, горных пород, земной поверхности и морского дна с целью оценки минерального потенциала.

Фото: Национальная академия наук