Видеофакт. Слониха спасла ото льва беззащитного детеныша

В кенийском заповеднике Самбуру 17-летняя слониха спасла слоненка от когтей охотящегося льва, который неожиданно бросился на него. Как сообщает korrespondent.net, спасение слоненка его матерью от атаки льва попало на видео, которое опубликовало Daily Mail.

Инцидент снял в кенийском заповеднике британец Мэтт Брирли, специализирующийся на съемках дикой природы. Оператор запечатлел, как на маленького слоненка, идущего за матерью, неожиданно прыгнул лев. Однако слониха мгновенно издала рев, бросилась на хищника и прогнала его.

По словам Брирли, смелую слониху зовут Наблус, и это ее первый слоненок.

Оператор утверждает, что заснял уникальный случай охоты львов на слона на территории Самбуру.