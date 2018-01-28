Начат сбор подписей за установку бюста Алеся Адамовича на его родине в Бобруйском районе

Бобруйский общественный активист Андрей Архипенко (на снимке) начал сбор подписей за изготовление и установку бюста Алеся Адамовича на его родине в поселке Глуша.

Как сообщил активист БелаПАН, идея установки бюста в поселке Глуша Бобруйского района появилась у него после поездки на родину писателя.

В обращении в Могилевский облисполком и Министерство культуры отмечается, что 3 сентября 2017 года отмечалась 90-летие со дня рождения писателя, однако на территории страны до сих пор нет ни одного памятника или бюста Алеся Адамовича. «Поэтому мы, нижеподписавшиеся граждане Республики Беларусь, выступаем с требованием получения разрешения на установление бюста, созданного за средства граждан, на родине автора, чтобы почтить память белорусского писателя Алеся Адамовича», — говорится в обращении.

Сбор подписей, который начался несколько дней назад, продлится месяц, сказал Андрей Архипенко. «Я лично собрал уже где-то 80 подписей. Возможно, к акции подключатся различные организации. Надеюсь, что найду волонтеров, которые готовы поддержать меня в других городах, поскольку эта акция общереспубликанская», — отметил активист, сообщив, что лично намерен отвезти подписи в Могилевский облисполком и Министерство культуры Беларуси.

Архипенко также подчеркнул, что деньги на изготовление бюста надеется собрать посредством краудфандинга. «Деньги будем собирать через платформу «Талака». Сумма планируется небольшая — на все понадобится 4-5 тысяч долларов», — сказал общественный активист.

В настоящее время проводится сбор средств на создание музея Адамовича в поселке Глуша Бобруйского района, где прошло детство писателя и где он похоронен. Сбор средств был активизирован после прошедшего в ноябре 2016 года в Могилеве круглого стола «Музей Алеся Адамовича: сотрудничество общественности и власти». Министерство культуры и Государственный музей истории белорусской литературы выразили готовность помочь в создании музея.

Фото: zapraudu.info