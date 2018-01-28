В Бресте пенсионер на «Фольксвагене» сбил на нерегулируемом переходе мальчика

/ Происшествия
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В Бресте на пешеходном переходе легковая машина сбила 12-летнего мальчика.

Как сообщает управление ГАИ УВД Брестского облисполкома, инцидент произошел 27 января, около 17:10, на проспекте Партизанском. Вблизи перекрестка с улицей Молодогвардейской пожилой водитель не пропустил на нерегулируемом пешеходном переходе пересекавшего улицу 12-летнего школьника и совершил наезд на него.

В результате мальчик с травмами госпитализирован в Брестскую детскую областную больницу.

По предварительной информации: 78-летний местный житель, управляя автомобилем марки «Фольксваген Поло», двигался по проспекту Партизанскому, в направлении от ул.Московской к ул.Ленинградской. Вблизи перекрестка с ул.Молодогвардейской, водитель совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, справа налево по ходу движения автомобиля.

Проводится проверка всех обстоятельств случившегося.

Фото: УГАИ УВД Брестского облисполкома


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Тэги: ДТП наезд на мальчика-пешехода Город: Брест

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