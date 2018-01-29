Кент Харстед: я разочарован, что в Беларуси многое из рекомендаций БДИПЧ ОБСЕ не сделано

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе не будет направлять своих наблюдателей на местные выборы в Беларусь, но намерена отследить их результаты. Об этом в интервью программе «Контуры» телеканала ОНТ, показанном вечером 28 января, сказал заместитель председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ, спецпредставитель по Восточной Европе Кент Харстед.

На этой неделе он посещал Беларусь с визитом.

«ОБСЕ не будет наблюдать за проведением предвыборной кампании и самих выборов. Однако мы будем следить, к каким результатам они приведут», — заявил он.

Шведский политик надеется, что «местные наблюдатели будут иметь доступ как к избирательным участкам, так и к процессу подсчета голосов».

«Мы также надеемся, что эта кампания будет жизнеспособной. В ней смогут принять участие все желающие активным и свободным образом», — отметил Кент Харстед.

Что касается его лично, то спецпредставитель ПА ОБСЕ интересуется местными выборами в Беларуси. Он обсуждал «этот вопрос» во время нынешнего визита в Минск.

Кент Харстед возглавлял миссию краткосрочных наблюдателей от ОБСЕ на последних президентских и парламентских выборах в Беларуси.

Напомним, в заявлении по итогам нынешнего визита в Беларусь он выразил сожаление, что процесс реформирования избирательного законодательства в стране не продвигается вперед, и призывал белорусские власти активизировать усилия по проведению реформ.

«Я разочарован, что многое не сделано для проведения столь необходимой избирательной реформы, и призываю активизировать усилия для того, чтобы выборы в 2020 году проводились в соответствии с новым и улучшенным законодательством», — сказал спецпредставитель. Он призвал ЦИК активизировать усилия по выполнению рекомендаций, сделанных Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ по итогам выборов.