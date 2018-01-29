В Харькове в университете воздушных сил нашли застреленным курсанта

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В Харьковском национальном университете воздушных сил имени Ивана Кожедуба в результате огнестрельного ранения погиб курсант.

Как сообщили в пресс-службе командования ВВС Украины, 28 января примерно в 21:30 в Харьковском национальном университете воздушных сил было обнаружено без признаков жизни тело курсанта инженерно-авиационного факультета.

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«По данному факту руководством видового вуза назначено служебное расследование. Сейчас продолжаются следственные действия, обстоятельства гибели выясняются», - говорится в сообщении.

Одна из версий следствия, которая в настоящее время рассматривается правоохранительными органами — самоубийство военнослужащего, пишет УНИАН.

Напомним, 25 января в Северодонецке (подконтрольная Киеву территория Луганской области) во время несения службы совершил самоубийство 22-летний военнослужащий Национальной гвардии Украины.


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Тэги: Украина суицид ВВС Город: Харьков

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