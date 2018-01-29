В Беларуси выросло число коррупционных преступлений

По данным официальной статистики, в 2017 году в Беларуси зафиксирован рост числа коррупционных преступлений. Распространению коррупции, отмечают аналитики, способствует высокая доля госсобственности и активное вмешательство государства в экономические процессы.

Так, в минувшем году было выявлено 1.922 случая взяточничества, что на 53,3% больше показателя 2016 года.

Рост числа случаев взяточничества отмечался и в 2016 году — на 12,8% по сравнению с 2015-м.

Других преступлений коррупционного характера в 2017 году также стало больше.

По данным официальной статистики, зафиксировано 839 случаев хищений путем злоупотребления служебными полномочиями (на 7,2% больше по сравнению с 2016 годом) и 332 случая злоупотребления властью или служебными полномочиями (на 22,5% больше).

По оценке представителей бизнеса, коррупция остается достаточно распространенным явлением в Беларуси.

Такое мнение высказали в 2017 году в ходе опроса, который проводился по заказу Исследовательского центра ИПМ, треть респондентов (всего было опрошено более 400 представителей малых и средних предприятий).

«Коррупция увеличивает издержки бизнеса и затем, как правило, они приводят к увеличению стоимости реализуемой продукции и оказываемых услуг. Поэтому естественно, что мы, интересуясь у малых и средних предприятий условиями ведения бизнеса, задавали вопрос и касающийся коррупции», — отметил в комментарии БелаПАН председатель наблюдательного совета Исследовательского центра ИПМ Игорь Пелипась.

По его словам, 22,6% респондентов в ходе опроса указали на широкое распространение коррупции, а 8,1% — на повсеместном присутствии этого явления.

Аналогичное мнение подтверждают и другие исследования. Например, во время опроса, проведенного в 2017 году Информационно-аналитическим центром при Администрации президента Беларуси, 45,5% опрошенных заявили, что коррупция присутствует в белорусском обществе. Из них 31,5% отметили, что она «распространена достаточно широко», 14% — «повсеместно».

По мнению экспертов, распространению коррупции способствует существующая структура экономики, которая характеризуется высокой долей госсобственности и участием государства во многих экономических процессах.

«Коррупция всегда больше в тех странах, в которых выше доля государства в экономике. Госпрограммы, большие объемы госзакупок — все это способствует увеличению коррупции. Снижение доли государства в экономике — достаточно эффективный несиловой метод борьбы с этим злом», — подчеркнул Игорь Пелипась.

Напомним, 15 декабря, выступая на торжественном мероприятии, посвященном 100-летию органов государственной безопасности, Александра Лукашенко подчеркнул, в последние годы общими усилиями компетентных служб коррупцию удалось обуздать. Однако о ликвидации негативных явлений еще говорить не приходится.

«Взяточничество, хищения, теневая коммерция и прочие нарушения закона подобного рода по-прежнему представляют собой огромную опасность для страны», — заявил глава государства.