За год население Беларуси сократилось почти на 13 тысяч

В 2017 году численность населения Беларуси уменьшилась на 12 821 человека и на 1 января 2018 года составила 9 млн 491,9 тыс. человек, свидетельствуют официальные статданные.

Миграционный прирост в 2017 году составил 3874 человека, естественная убыль — 16 695 человек, сообщает БелаПАН.

В прошлом году в стране родилось 102 356 детей, что на 15 423 (на 13,1%) меньше, чем в 2016 году. Число умерших составило 119 051 человек и по сравнению с 2016 годом уменьшилось на 328 человек (на 0,3%).

В 2017 году прибыло в страну на постоянное место жительство 18 961 человек, убыло 15 087 человек.

В прошлом году Александр Лукашенко поручил принять меры, направленные на улучшение демографической ситуации в стране и увеличение численности населения. «Беларусь может прокормить 20 миллионов человек. А главнейшая наша задача, которую не мы, так наши дети должны решить, — 15 млн населения», — заявлял он в августе прошлого года во время доклада ему членов правительства о демографической ситуации и содействии занятости населения.

Между тем независимые эксперты считают, что решить задачу по росту численности населения Беларуси до 15 млн человек вряд ли удастся.

В частности, академический директор Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Катерина Борнукова, комментируя соответствующие планы властей, отметила, что важное влияние на рождаемость оказывает экономическая ситуация в стране.

«Чтобы семьи заводили двух детей, достаточно и небольших темпов экономического роста (на уровне 3%), однако они должны быть стабильными», — считает эксперт. В последние пять-шесть лет доходы населения в Беларуси то растут, то падают, и это негативно влияет на готовность людей рожать детей, полагает она.

По наблюдениям эксперта, современные городские женщины не склонны рожать больше двух детей.

Эксперт также обратила внимание на тот факт, что постепенное повышение пенсионного возраста, которое уже реализуется в Беларуси, может стать барьером для повышения рождаемости в стране.