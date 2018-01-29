Поляк нарушил границу ради селфи с белорусским пограничным столбом

В 500 злотых (150 долларов) штрафа обошлось гражданину Польши селфи с белорусским пограничным столбом.

Как сообщает Пограничная служба Польши, 49-летний мужчина проигнорировал указатели с информацией о запрете пересечения государственной границы и на несколько минут зашел на территорию Гродненского района, где сфотографировался с белорусским пограничным столбом.

Нарушитель был задержан в сельской гмине Пласка (Августовский повет). Любитель селфи свою вину признал.

Фото на память могло стоить ему и лишения свободы, но дело обошлось штрафом.

Фото gpk.gov.by