Движение «За Свободу» призвало власти присоединиться к празднованию 100-летия БНР

Движение «За Свободу» призывает власти присоединиться к празднованию 100-летия Белорусской Народной Республики, сообщает БелаПАН.

«25 марта в этом году отмечается 100-летие провозглашения БНР. Значение этой даты трудно переоценить, так как БНР заложила основы белорусской государственности, без нее не было бы и сегодняшней независимой страны», — говорится в обращении организации.

Обращение за подписью председателя движения Юрия Губаревича будет направлено в Мингорисполком и Администрацию президента, сообщает пресс-служба «За Свободу».

Юбилей, по словам политика, будет отмечен рядом мероприятий, «но ключевым моментом празднования может стать шествие, которое должно быть мирным и торжественным».

Ради «общественного консенсуса» движение «За Свободу» призывает Мингорисполком «поддержать маршрут праздничного шествия соответственно поданной заявке и дать на него разрешение не позднее 25 февраля», силовиков — «гарантировать участникам личную безопасность во время мирной демонстрации, представителей органов государственного управления — присоединиться к организации и участию в праздничных мероприятиях».

Заявка на проведение уличной акции была подана в Мингорисполком 25 января. Ее подписали представители 13 партий и организаций, которые входят в оргкомитет по проведению акции (Партия БНФ, оргкомитет по созданию партии» Белорусская христианская демократия», Объединенная гражданская партия, движение «За Свободу», движение солидарности «Разам», Белорусская социал-демократическая Грамада, Белорусская социал-демократическая партия (Грамада), оргкомитет по созданию Белорусской социал-демократической партии (Народная Грамада), оргкомитет партии «Беларускі рух», инициатива «Дзея», профсоюз РЭП, движение «За независимость и государственность», кампания «Европейская Беларусь»).

Активисты оппозиции просят Мингорисполком разрешить не только традиционную демонстрацию и митинг, но и концерт в центре города.

День Воли отмечает демократическая общественность Беларуси, официально этого праздника в стране нет.

Независимость БНР была провозглашена в ночь на 25 марта 1918 года. Правительство БНР прилагало немало усилий для организации национальных институтов. Было принято постановление о государственном статусе белорусского языка, открывались белорусские школы и гимназии, культурно-просветительские общества и театры, работали издательства, выходили белорусские газеты, велась работа по открытию в Минске Белорусского университета. Появился паспорт гражданина БНР, в том числе дипломатический, была узаконена государственная символика — бело-красно-белый флаг и герб «Погоня». В ряде стран Европы открылись диппредставительства БНР.

Однако в силу сложного военно-политического положения Рада БНР не смогла реализовать идею государственного суверенитета страны — она оказалась не защищенной перед российскими большевиками и польскими войсками. В декабре 1918 года правительство БНР было вынуждено переехать в Вильню, затем в Гродно.

Многие историки считают, что именно период БНР стал первым этапом государственного становления белорусской нации.