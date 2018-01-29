Россельхознадзор нашел антибиотики в молоке могилевского ОАО «Бабушкина крынка» и ограничит его поставки

Россельхознадзор снова решил ограничить поставки белорусской молочной компании «Бабушкина крынка» в Россию из-за обнаружения в продукции антибиотиков.

Как сообщает портал vz.ru, «Россельхознадзор вынужден с 31 января ввести временные ограничения на поставки продукции белорусской компании «Бабушкина крынка» на территорию России. Причиной ограничительных мер стало повторное обнаружение в сухом молоке, поставляемом указанной компанией на территорию России, антибактериального препарата Норфлоксацина», — сообщила представитель ведомства Юлия Мелано.

С 12 января Россельхознадзор уже ограничивал поставки ОАО «Бабушкина крынка» по причине наличия в сухом молоке офлоксацина, сообщается на сайте ведомства.

Холдинг «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка» — крупнейший в Беларуси производитель молочной продукции. Производственные мощности предприятия позволяют перерабатывать до 1,7 тыс. тонн молока в сутки.

В феврале 2017 года Россельхознадзор сообщал о введении режима усиленного лабораторного контроля в отношении девяти белорусских предприятий, среди которых была и «Бабушкина крынка».