Белорусы вместе с россиянами будут развивать криптоиндустрию

Российская ассоциация криптовалют и блокчейна (РАКИБ) и Парк высоких технологий Белоруссии планируют заключить соглашение по развитию криптоиндустрии в стране, сообщается на сайте РАКИБ.



«Мы в рамках переговоров договорились о заключении соглашения между РАКИБ и Парком высоких технологий. Логика соглашения следующая — мы выступаем партнерами в части организации индустрии, подготовке нормативной законодательной базы белорусской с учетом опыта и проблем сферы в целом. РАКИБ впоследствии будет выступать одним из центров экспертизы по привлечению российских проектов», — сообщил президент РАКИБ Юрий Припачкин, отметив, что проект соглашения пока находится в стадии разработки.



РАКИБ была создана в конце августа 2017 года. Структура объединяет участников рынка блокчейн-технологий, владельцев криптовалют, в том числе так называемых майнеров, а также инвесторов, делающих свои вложения в проекты на базе блокчейна в криптовалютах (ICO), пишет БелаПАН.



В Беларуси 21 декабря 2017 года был подписан декрет президента № 8 «О развитии цифровой экономики». Документ создал правовые условия для проведения ICO, использования криптовалюты и внедрения смарт-контрактов. Таким образом, Беларусь становится первой в мире юрисдикцией с комплексным правовым регулированием бизнесов на основе технологии блокчейн. Декрет не предполагает никаких ограничений и специальных требований к операциям по созданию, размещению, хранению, отчуждению, обмену токенов, а также деятельности операторов криптоплатформ и операторов обмена криптовалют.



Большинство норм декрета вступит в силу в марте 2018 года. К этому времени правительство должно подготовить ряд нормативных документов для реализации его положений. При этом эксперты отмечают, что декретом до конца не разъяснены многие вопросы, которые касаются, в частности, проведения ICO и использования криптовалют.