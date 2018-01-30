Эксперты выбрали топ-600 криптовалют по активности. Талер в рейтинг не вошел

Эксперты CryptoMiso подготовили рейтинг более 600 криптовалют по активности на GitHub — частоте, с которой обновляется код, составляющий основу любой криптовалюты. Это число показывает какие проекты заботятся о своем продвижении, а какие — нет и может помочь с выбором инвесторам.

Пять первых мест ожидаемо заняли новые проекты, где еще проводится работа. Лидируют Cardano, с более чем 6,5 тысячи активностей, Lisk, Waves, 0x, EOS и малоизвестный GlobalToken с капитализацией меньше 400 тысяч долларов. Популярные Bitcoin и Etherium находятся на 7-м и 41-м местах соответственно.

Внизу рейтинга ожидаемо находятся Bigup (609-е место) и Tittiecoin (608), но также и более известные Fedoracoin (586) и Red Pulse (567).

Самая дорогая криптовалюта сейчас — Bitcoin. Цена одной монеты — 11 тысяч долларов. За последние сутки она упала на 2%. Etherium стоит почти 1200 долларов — он упал на полтора процента.

Белорусская криптовалюта — Taler — в рейтинг не попала. Сейчас ее продают от 30 до 50 центов. Месяц назад она стоила 10 центов.