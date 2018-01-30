Лукашенко и Кобяков собираются посетить Таджикистан

/ Политика
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По словам нового посла Таджикистана в Минске Махмадшарифа Хакдода, в 2018 году планируются визиты в Душанбе Александра Лукашенко и премьер-министра Андрея Кобякова.

«Отношения между странами успешно развиваются во всех сферах — политической, экономической, культурно-гуманитарной. Есть все основания для этого. Есть много точек роста», — сказал дипломат.

В этом году, по его словам, в Таджикистане планируется проведение большой выставки товаров белорусских производителей, пишет БелаПАН. Она будет ориентирована не только на таджикистанский рынок, но и на рынки соседних стран.

В конце февраля в Таджикистане пройдет заседание белорусско-таджикистанской межправительственной комиссии, ответственной за развитие торгово-экономического сотрудничества.

Намечено проведение Дней культуры Беларуси в Таджикистане, рассказал посол.


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Тэги: Беларусь-Таджикистан Персона: Александр Лукашенко Андрей Кобяков Махмадшариф Хакдод. Город: Минск

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