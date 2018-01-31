Фотофакт. Под Полоцком перевернулась маршрутка с пятнадцатью пассажирами

В Беларуси вновь произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного такси. На этот раз автобус попал в аварию в Полоцком районе.

По информации Госавтоинспекции Витебской области, ДТП произошло во вторник, 30 января, примерно в шесть часов вечера недалеко от деревни Ропно.

Как отмечается, 41-летний водитель микроавтобуса «Мерседес-Бенц» на закруглении дороги не справился с управлением и вылетел за пределы трассы, где маршрутка перевернулась.

В момент ДТП в салоне находились 15 пассажиров (среди них семь несовершеннолетних). По предварительным данным, к счастью, травмирован только один человек — молодая женщина.

Напомним, вчера сообщалось, что в Могилеве маршрутка попала в ДТП — пострадали два пассажира.