Фотофакт. Под Полоцком перевернулась маршрутка с пятнадцатью пассажирами

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В Беларуси вновь произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного такси. На этот раз автобус попал в аварию в Полоцком районе.

Под Полоцком перевернулась маршрутка с пятнадцатью пассажирами

Под Полоцком перевернулась маршрутка с пятнадцатью пассажирами

По информации Госавтоинспекции Витебской области, ДТП произошло во вторник, 30 января, примерно в шесть часов вечера недалеко от деревни Ропно.

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Как отмечается, 41-летний водитель микроавтобуса «Мерседес-Бенц» на закруглении дороги не справился с управлением и вылетел за пределы трассы, где маршрутка перевернулась.

В момент ДТП в салоне находились 15 пассажиров (среди них семь несовершеннолетних). По предварительным данным, к счастью, травмирован только один человек — молодая женщина.

Напомним, вчера сообщалось, что в Могилеве маршрутка попала в ДТП — пострадали два пассажира.


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Тэги: ДТП маршрутка Город: Полоцк

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