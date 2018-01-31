В минском метро будет курсировать поезд «Штадлер»

Заместитель директора госпредприятия «Минский метрополитен» по эксплуатации Андрей Михайловский сообщил, что в конце текущего года в метро начнется обкатка поезда производства «Штадлер-Минск».

Как сообщил он на пресс-конференции 31 января, состав из четырех вагонов (двух головных и двух промежуточных) сначала будет обкатываться на 2-й линии, затем — работать на 3-й, которая откроется в 2020 году, пишет БелаПАН.

«Это будет современный поезд с возможностью прохода внутри состава через все вагоны. Он будет оборудован современными системами безопасности, системой автоведения с точностью остановки плюс-минус 20 см перед заградительными экранами (ими будут оборудованы станции третьей линии), адаптирован для всех категорий граждан, оборудован антивандальными сидениями, удобными поручнями на накопительной площадке вагона. Думаю, в 2018 году пассажиры смогут оценить качество новых вагонов», — отметил Михайловский.

Как дополнил директор госучреждения «Столичный транспорт и связь» Валерий Шкуратов, основной акцент в развитии транспорта в Минске будет сделан на метро, которое перевозит 40% пассажиров.

По его словам, в 2019 году планируется закончить строительство четырех станций («Юбилейная площадь», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича», «Ковальская Слобода») третьей линии.

«Станции обеспечат комфорт для пассажиров, в том числе с ограниченными возможностями. Они будут закрытого типа, что исключит возможность падения пассажиров на пути. На пересадочных станциях «Вокзальная» и «Юбилейная площадь» будут установлены траволаторы», — сказал Шкуратов.

Он подчеркнул, что срок эксплуатации нового поезда «Штадлер» составит 50 лет: «Будут применены новые технологии информирования пассажиров, в том числе табло».

Шкуратов также напомнил, что в 2017 году был реализован пилотный проект по оплате проезда в метро с помощью банковских карт Visa и Mastercard.

«Проект показал востребованность: такая форма оплаты очень удобна. В текущем году планируется установить соответствующие турникеты на всех станциях метро», — сказал он.

По словам директора госучреждения «Столичный транспорт и связь», в Минске в прошлом году было перевезено около 800 млн пассажиров, что немного меньше, чем в 2016 году (предприятиями «Минсктранс» — на 1,7%, метрополитеном — на 2,3%, частными перевозчиками — на 3,5%). Было открыто пять новых маршрутов, внесены изменения в шесть действующих.