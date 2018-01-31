Белорусско-китайское предприятие «Зумлион-МАЗ» начало серийное производство автокранов

В Могилеве на белорусско-китайском предприятии «Зумлион-МАЗ» запустили серийное производство 25-тонных автокранов ZMC-25, первые экземпляры которых уже поступили на российский рынок.

«Нам удалось запустить собственное производство менее чем за год. Хотя обычно в отрасли тяжелого машиностроения путь от чертежей до готового изделия занимает около трех лет. Точные объемы производства на 2018 год будут зависеть от возможностей производства и запросов рынка, но будут исчисляться десятками автокранов», — отметил директор ООО «Зумлион-МАЗ» Юрий Пивоваров.

Спецмашины Zoomlion-МАЗ прошли сертификацию Таможенного союза. Их официально разрешили продавать и эксплуатировать в странах ЕАЭС.

В перспективе предприятие планирует выйти на рынки стран Евросоюза.

Белорусско-китайские спецмашины представят 2 февраля в центре Могилева во время мероприятий к 80-летию региона. Экспозиция автотехники Zoomlion-МАЗ развернется на площадке рядом с Дворцом пионеров на проспекте Мира.