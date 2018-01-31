В Бобруйске при демонтаже оборудования в больнице погиб молодой рабочий

/ Происшествия
Просмотров: 692 Комментариев: 0

 

В Бобруйской городской больнице скорой медицинской помощи погиб рабочий.

Как сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Могилевской области Оксана Соленюк, инцидент произошел в здании бывшего тубдиспансера.

24-летний погибший мужчина был сотрудником больницы, выполнял подсобные работы.

В бывшем тубдиспансере ведутся демонтажные работы. По предварительной информации, рабочий разбирал рентгеновский аппарат, одна из частей которого упала на мужчину, и в результате полученной травмы тот скончался на месте.

В больнице погибшего характеризуют как старательного и безотказного работника, отмечает «Вечерний Бобруйск».

 

 


Оценка: 
Нет оценок
Тэги: гибель рабочего погиб на работе Город: Бобруйск

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте (0)