В Бобруйске при демонтаже оборудования в больнице погиб молодой рабочий

В Бобруйской городской больнице скорой медицинской помощи погиб рабочий.

Как сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Могилевской области Оксана Соленюк, инцидент произошел в здании бывшего тубдиспансера.

24-летний погибший мужчина был сотрудником больницы, выполнял подсобные работы.

В бывшем тубдиспансере ведутся демонтажные работы. По предварительной информации, рабочий разбирал рентгеновский аппарат, одна из частей которого упала на мужчину, и в результате полученной травмы тот скончался на месте.

В больнице погибшего характеризуют как старательного и безотказного работника, отмечает «Вечерний Бобруйск».