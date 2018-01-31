Белорусам не придется получать разрешения на открытие счетов за границей

В Беларуси планируют отменить необходимость получения физическими лицами разрешений на открытие счетов за границей. Об этом было заявлено 31 января на расширенном заседании правления Национального банка, сообщает БелаПАН со ссылкой на пресс-службу главного банка страны.

На заседании отмечалось, что Нацбанк совместно с правительством последовательно реализуют мероприятия по либерализации валютных отношений и дедолларизации экономики.

«Важность осуществления мер по совершенствованию валютного законодательства обусловлена прежде всего необходимостью снятия существующих барьеров и излишних административных процедур при ведении бизнеса, а также сохранения стабильности национальной валюты», — поясняют в Нацбанке.

«В ближайшей перспективе планируется отменить необходимость получения физическими лицами разрешений на открытие счетов за границей, реализовать переход от разрешительного порядка проведения отдельных валютных операций движения капитала к регистрационному, полностью отменить обязательную продажу валютной выручки», — говорится в сообщении Нацбанка.

Одновременно Национальный банк совместно с правительством продолжат работу по исключению использования иностранной валюты в расчетах на территории Беларуси, а также при формировании цен, ставок пошлин и иных платежей.

Уже подготовлены и проходят согласование соответствующие предложения о внесении изменений в ряд указов президента, а также в Гражданский и Банковский кодексы. Завершение ключевых этапов дедолларизации предполагается к концу 2018 года.