Мартин Сайдик: количество нарушений режима прекращения огня на Донбассе выросло

Количество нарушений режима прекращения огня в зоне конфликта на юго-востоке Украины в последние дни выросло, заявил журналистам спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации Мартин Сайдик 31 января по итогам очередного раунда переговоров в Минске.

По словам дипломата, за последнее время число нарушений режима прекращения огня оставалось на более низком уровне по сравнению с ситуацией до возобновления перемирия по случаю рождественских и новогодних праздников в конце 2017 года. «Однако, к сожалению, в последние дни количество нарушений несколько увеличилось», — сказал дипломат.

Как отмечает БелаПАН, представитель ОБСЕ отметил, что обеспечение дальнейшего соблюдения режима прекращения огня стало главной темой видеоконференции рабочей группы по безопасности, которая состоялась 29 января.

«Руководствуясь заявлением трехсторонней контактной группы от 20 декабря 2017 года, участники рабочей группы повторно подтвердили приверженность всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному режиму прекращения огня. При этом они еще раз подчеркнули необходимость издания и соблюдения соответствующих приказов, включая необходимость дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня», — подчеркнул Сайдик.

Кроме того, по его словам, участники рабочей группы по безопасности обсудили вопросы, связанные с разведением сил и средств, отводом тяжелого вооружения и разминированием.

Сайдик сообщил, что на сегодняшней встрече обсуждались также возможные дальнейшие шаги по обмену пленными. «Рабочая группа по гуманитарным вопросам еще раз отметила обмен удерживаемыми лицами в конце декабря прошлого года как большое достижение», — сказал он.

Подгруппа по экономике, отметил Сайдик, обсуждала возобновление работы оператора мобильной связи Vodafone на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

«Стороны согласились, что это жизненно важно для гражданского населения по обе стороны от линии соприкосновения. Необходимо срочно найти решение — это действительно комплексная проблема. Кроме того, участники экономической подгруппы продолжили обсуждение вопросов водоснабжения в системах «Карбонит» и «Вода Донбасса», погашения задолженности бывшим сотрудникам Украинской железной дороги. Также обсуждались вопросы экологической безопасности, связанные с затоплением угольных шахт в зоне конфликта», — отметил представитель ОБСЕ.

По информации Сайдика, следующее заседание контактной группы запланировано 14 февраля.