Министр Малашко: оказание платной медпомощи на селе должно быть сведено к минимуму

По словам министра здравоохранения Валерия Малашко, сегодня ни о каком 100-процентном возмещении населением медицинских услуг не может быть речи. Об этом чиновник заявил 1 февраля в Минске перед началом итоговой коллегии Минздрава за 2017 год.

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Так он прокомментировал информацию о возможном введении стопроцентной оплаты за медицинскую помощь для неработающих граждан, пишет БелаПАН.

25 января 2018 года Лукашенко подписал декрет № 1 «О содействии занятости населения». Пресс-служба президента сообщила, что декретом предусмотрен «концептуально иной подход», направленный на стимулирование трудоспособных неработающих граждан к легальной занятости.

Так, с 1 января 2019 года такие лица будут производить оплату субсидируемых государством услуг по их полной стоимости. Перечень этих услуг поручено определить правительству.

«Сегодня ни о каком возмещении затрат на медицинскую помощь мы не говорим, — подчеркнул министр. — Задача социальной политики, и президент об этом сказал не раз, — обязанность обеспечить равный доступ всех граждан нашей страны к медицинским услугам и оказанию медпомощи».

Малашко добавил, что больше он этот вопрос комментировать не будет. «Эта тема не обсуждается и не обсуждалась, — сказал он. — А если на каком-то канале или в какой-то газете кто-то об этом говорит, то не читайте тех газет».

Выступая с докладом на коллегии, министр особо отметил важность доступности медицинской помощи на селе. «Оказание платной медпомощи в сельской местности должно быть сведено к минимуму», — сказал он.