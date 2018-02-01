Белорус Сергей Долидович не получит бронзу Олимпиады в Сочи

Легенда белорусского лыжного спорта Сергей Долидович все же не получит бронзовую медаль зимних Олимпийских игр в Сочи.

Это стало известно после опубликованного в четверг решения Спортивного арбитражного суда, который удовлетворил жалобы российских олимпийцев, которых обвинили в употреблении допинга и лиши медалей сочинской Олимпиады.

Как сообщает Р-Спорт, восстановлены две золотые медали (Александр Легков и Александр Третьяков), шесть серебряных (Ольга Фаткулина, Максим Вылегжанин, Дмитрий Япаров, Александр Бессмертных, Легков/Вылегжанин, Вылегжанин/Никита Крюков, Альберт Демченко и сборная России по санному спорту) и одна бронзовая (Елена Никитина).

Таким образом, третье место «ускользнуло» из рук белорусского лыжника.

Напомним, в начале ноября появилась информация о дисквалификации олимпийского чемпиона Александра Легкова и серебряного призера Максима Вылегжанина, из-за которой Сергей Долидович поднялся на 3-е место по итогам выступления на дистанции 50 км с массовым стартом на зимних Играх 2014 года в Сочи.