Проблемы кадрового голода в системе здравоохранении нет, — министр Малашко

Министр здравоохранения Валерий Малашко перед сегодняшней коллегией ведомства заметил, что набор в медицинские вузы в Беларуси продолжит сокращаться.

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Он подчеркнул, что набор в медвузы в Беларуси сокращается второй год подряд. Это происходит потому, что в перспективе в стране будет переизбыток кадров: «К нам в высокотехнологичные центры сегодня приходят не только медицинские кадры. Приходят физики, биологи, химики. И мы должны заниматься подготовкой этих кадров в том числе».

На замечание о том, что в банке вакансий Минтруда и соцзащиты медработники по востребованности стоят на первом месте, он заявил: «Проблемы кадрового голода у нас нет, и я вам официально заявляю: мы сегодня пришли к возмещению кадров плановой текучести. Кадры сегодня уходят и в декретный отпуск, на пенсию, они могут как перемещаться внутри страны, так и выезжать за ее пределы. Но подготовка специалиста на это рабочее место занимает определенное время».

Глава Минздрава сообщил, что в феврале в медицинских вузах и училищах начинается предварительное распределение, которое окончательно завершится в апреле. Затем эти «медицинские кадры» должны сдать государственный экзамен, пройти год интернатуры и только после этого прибыть на рабочее место, пишет БелаПАН.

«Надо понимать, что в медицине есть определенный лаг, где невозможно быстро заместить специалиста, — сказал Малашко. — Взять, условно, из районного центра и переместить в город или обратно достаточно сложно. Временной лаг у нас сейчас составляет порядка 2,5 тыс. врачей».

Отметив, что вузы выпускают в год около 3 тыс. молодых специалистов, он подчеркнул, что «проблема будет закрыта».

Министр добавил, что в стране сегодня нет проблем со средним медицинским персоналом и коэффициент совместительства здесь невысок — около 1,2—1,3 в зависимости от региона.