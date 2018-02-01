Лукашенко: за фальсификацию судмедэкспертизы господь накажет

По словам Александра Лукашенко, судебные эксперты должны быть кристально честными и объективными. Об этом он заявил на встрече с главой Госкомитета судэкспертиз Андреем Шведом.

«Я хочу, чтобы вы были кристально чисты в этом отношении. Очень вас прошу. Так, как вы когда-то (я вам очень благодарен), мгновенно взяв в свои руки в непростые времена уголовное дело по взрыву метро, расследовали его. Я сколько буду жить, буду помнить. Это величайшее ваше достояние. Поэтому смотрите, чтобы судебно-медицинские эксперты были кристально честными. Надо понимать, что если ты сфальсифицировал против кого-то и в угоду кому-то экспертизу, господь тебя накажет. Рано или поздно тебя жизнь накажет», — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

Он рассказал, что в последнее время немало занимался криминалистикой, разного рода уголовными делами.

«Что греха таить, у нас еще общество такое, что страшных уголовных дел достаточно. Я имею в виду прежде всего связанных с убийствами, изнасилованиями, издевательствами над людьми и другими тяжкими уголовными делами, — отметил Лукашенко. — И наши судмедэксперты — это центральные люди при расследовании таких уголовных дел. У вас на вооружении самая современная техника. Конечно, это дорогостоящие процедуры, но они очень важны при установлении истины при правонарушениях».

Глава государства подчеркнул, что ни в коем случае экспертам ошибиться при выяснении обстоятельств того или иного дела.

«А еще хуже — сфальсифицировать экспертизу — это катастрофа. Мы сейчас уделим этому особое внимание, контролируя работу вашего ведомства. Мы не можем искромсать судьбу человека», — подчеркнул Лукашенко.