Бывший глава «БелАВМ» признался в даче взяток чиновникам за обеспечение победы в тендере

Фигуранты дела о коррупционной схеме, выстроенной бывшим руководством СЗАО «БелАВМ», Фонда социальной защиты населения (ФСЗН) Министерства труда и соцзащиты Беларуси, ЕРИП и Нацбанка по-разному оценили выдвинутые против них обвинения.

Дмитрий Ронин до возбуждения уголовного дела. Фото: resurs.by

Процесс начался 1 февраля в суде Ленинского района Минска.

После выступления гособвинителя Вадима Кислея, бывшая управляющая ФСЗН Людмила Бачило, обвиняемая по ч. 2 и 3 ст. 424 УК (злоупотребление властью или служебными полномочиями) и ч. 3 ст. 430 УК (получение взятки), полностью не признала свою вину. Ей инкриминируется получение в 2016 году от Дмитрия Ронина, тогда генерального директора СЗАО «БелАВМ», взятки в 20 тыс. долларов и памятной монеты Национального банка номиналом в 20 рублей.

По версии следствия, Бачило и ее подчиненный обеспечили победу компании Ронина в электронных торгах на поставку сетевого оборудования в ФСЗН. Они его якобы заранее проинформировали о готовящемся аукционе, указав технические характеристики необходимого оборудования. Это поставило «БелАВМ» в заведомо более выгодные условия по сравнению с другими участниками конкурса.

Начальник управления информатизации ФСЗН Виталий Старовойтов, обвиняемый по ч. 2 ст. 424, ч. 2 ст. 430 УК, как отмечает гособвинение, получил через сотрудника компании Леонида Горбачевского, обвиняемого по ч. 2 ст. 431 УК, 4 тыс. долларов. Оба свою вину в суде признали полностью.

Свою вину в инкриминируемых преступлениях (ч. 2 ст. 424 УК, ч. 3 ст. 430 УК) признал и бывший председатель правления ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «Единое расчетно-информационное пространство» (ЕРИП) Олег Веремейчик. Ему инкриминируется злоупотребление служебными полномочиями и получение взятки от Ронина в 9 тыс. долларов и 6.400 евро за обеспечение победы его компании в тендере на поставку оборудования.

Не признали получение взяток от бывшего главы «БелАВМ» начальник главного управления валютно-финансового мониторинга Национального банка Беларуси Анатолий Мороз, обвиняемый по ч. 2 ст. 424, ч. 2 ст. 430 УК, и его заместитель Екатерина Павловская (также обвиняется по ч. 2 ст. 424 УК, ч. 2 ст. 430 УК). Кстати, первый на суде сказал, что не является сейчас безработным, с него потребовали декларацию о доходах из Нацбанка.

Морозу и Павловской инкриминируется получение взяток от Ронина в виде 2.200 долларов и шестого «Айфона» за то, что выдали разрешение «БелАВМ» на продление срока завершения внешнеторговой операции, когда время подачи в НБ такого заявления уже прошло. В этом случае, как заявил гособвинитель, должностные лица обязаны были передать информацию в Комитет госконтроля, а компанию ожидало привлечение к административной ответственности.

Один из главных фигурантов дела Дмитрий Ронин, обвиняемый по ч. 1 и 2 ст. 431 УК, который сейчас является советником в «БелАВМ», вину в даче взяток признал полностью, также как и его бывший подчиненный, ныне действующий сотрудник компании Николай Романович, обвиняемый по ч. 1 и 2 ст. 431 УК.

Романович и Горбачевский не содержатся под стражей.