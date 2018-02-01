Престарелого жителя Пружан подозревают в насилии над несовершеннолетней

В Пружанах (Брестская область) возбуждено уголовное дело в отношении 84-летнего местного жителя, который подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

Как сообщил БелаПАН официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк, установлено, что 19 января мужчина в общежитии, где проживает, совершил такие действия в отношении девочки, не достигшей 14-летнего возраста.

Девочка живет в этом же общежитии со своей семьей. После того, как дочь рассказала родителям о происшедшем, они обратились в милицию.

Подозреваемый взят под стражу.

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