Директор компании «Джон Дори» вышел на свободу, после того как компенсировал ущерб от неуплаты налогов

Руководителя минской компании по торговле морепродуктами отпустили на свободу, после того, как он дал показания следователям и возместил ущерб от неуплаты налогов.

Как сообщила БелаПАН официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова, задержанный накануне директор признал факт совершения преступления и полностью погасил причиненный ущерб. Принимая во внимание все эти обстоятельства, было принято решение об освобождении его из-под стражи под обязательство о явке при необходимости.

«Отмечу, что работа строится таким образом, чтобы обеспечивалось нормальное функционирование компании, невзирая на проводимые процессуальные действия с руководителем», — сказала Гончарова.

Напомним, 31 января следствие сообщило, что возбуждено дело по ч. 2 ст. 243 УК (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) в отношении директора и соучредителя ООО по оптово-розничной торговле морепродуктами. Преступление выявили.

Согласно полученным сотрудниками финансовой милиции сведениям, подозреваемый реализовывал продукцию за наличный расчет в магазины и столичные рестораны. Впоследствии вырученные средства не отражались в бухгалтерском учете. Таким образом руководитель общества с января 2015 по июль 2017 года умышленно занижал налоговую базу, в результате чего уклонился от уплаты налогов на сумму более 245 тыс. рублей.